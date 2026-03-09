La lista de Fuerza Popular para el Senado y la Cámara de Diputados incluiría a candidatos que registran sentencias firmes e investigaciones judiciales, según información consignada en documentos oficiales.

El programa “Cuarto Poder”, reveló que entre los postulantes del del partido que lidera Keiko Fujimori, figuran al menos 28 personas condenadas por distintos delitos y otros que actualmente enfrentan procesos en curso mientras participan en la campaña electoral.

El programa periodístico señaló que entre los casos identificados aparece Américo Orosco, candidato a diputado por Madre de Dios, condenado a seis años de prisión por homicidio calificado tras disparar contra un hombre en 2013. Esta sentencia, según los registros revisados, no habría sido consignada en su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones.

También figura Mauricio Arnillas Gonzáles, quien registra una condena previa por lesiones culposas, y Obed Bernuy Atachagua, investigado por presunto hostigamiento sexual cuando se desempeñaba como docente, de acuerdo al dominical.

En la lista también aparecen el excongresista Erwin Tito Ortega, cuestionado anteriormente por atender un parto mediante videollamada en un hospital de Huancayo , y el exgobernador de Ucayali Jorge Velásquez Portocarrero, quien registra sentencias e investigaciones fiscales, aunque una de sus condenas fue anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional.

Otros candidatos presentan antecedentes por delitos como lesiones, difamación o procesos relacionados con pensión de alimentos.

Hasta el cierre de esta investigación, Fuerza Popular no respondió al dominical, en torno a los antecedentes de estos candidatos.