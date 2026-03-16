Mañana se realizará el “Foro de candidatos a la presidencia – elecciones 2026” en la sede de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), espacio en el que los candidatos presidenciales asistentes expondrán su visión del país sobre importantes temas.

Los aspirantes al sillón de Palacio hablarán de seguridad, educación, empleo y más. Foto: Andina.

DETALLES

El evento que iniciará a las 8:45 a.m. es organizado por la Unión de Gremios y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) con el apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia.

Por la mañana participarán 14 candidatos y por la tarde 11, todos de manera individual.

Tras ser presentado, el candidato presidencial tendrá cinco minutos para exponer sobre desarrollo productivo, promoción del empleo y formalización.

Posteriormente, tendrá cinco minutos para exponer sobre salud, seguridad ciudadana, educación y promoción de la juventud.

Además, tendrá seis minutos para responder a la pregunta de alguno de los representantes de los organizadores y tener una intervención final.

Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, quienes lideran las encuestas, han confirmado su participación. (Fotos: GEC)

PRESENCIA

Dentro de la veintena de candidatos presidenciales que participarán del evento figuran los que lideran la última encuesta de Datum Internacional.

Entre ellos figura Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Alfonso López Chau (Ahora Nación), César Acuña (Alianza para el Progreso) y Carlos Álvarez (País para Todos).

Además han confirmado su presencia Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y George Forsyth (Somos Perú).

Mientras que entre los representantes de la Unión de Gremios están la SNI, la Cámara de Comercio de Lima, ADEX, la Asociación Automotriz del Perú, Canatur, la Plataforma Nacional de Gremios Mipymes y Perú – Cámaras.

La última intervención presidencial sería al promediar las 18:20 horas.