El candidato presidencial por el partido Perú Primero, Mario Vizcarra, se pronunció sobre las denuncias de presuntas irregularidades en el uso de recursos de la franja electoral.

Como se sabe, Miguel del Castillo, ahora exaspirante a diputado y fundador de Primero la Gente (PLG), renunció a su candidatura tras revelarse que direccionó 416,000 soles, de la franja electoral del partido, al medio de comunicación digital que dirige: Nativa TV.

Al respecto, el aspirante al sillón presidencial, Mario Vizcarra, dijo que si bien su partido ha invertido en medios de comunicación privados, negó que exista una concentración de montos elevados en un sola empresa, tal como ocurre en otros casos denunciados públicamente.

En declaraciones a la prensa, el hermano del expresidente Martín Vizcarra aseguró que Perú Primero ha transparentado el uso de los recursos asignados y que los aportes de los candidatos han sido lícitos.

También se refirió a la denuncia en su partido, explicó que la devolución de un aporte se encuentra disponible a través de un cheque y que no se hizo depósitos a cuentas no identificadas. Además, dijo que en el caso de la salida de Elizabeth Flores de la contienda electoral, indicó que se trataba de una candidata invitada y no afiliada; y que luego que salió a la luz un video del año 2020 en el que se expresaba con frases denigrantes contra Martín Vizcarra, se decidió no continuar con la invitación.

José Jerí

De otro lado, Mario Vizcarra cuestionó la posición de varias bancadas del Congreso sobre el caso del presidente José Jerí y consideró que no hay coherencia entre los pronunciamientos públicos y las acciones parlamentarias sobre la convocatoria de un pleno extraordinario. Ello en alusión a las firmas que apoyan la sesión del pleno.

El candidato presidencial por Perú Primero criticó las declaraciones de varios líderes políticos, entre ellos César Acuña de Alianza para el Progreso (APP), solicitando la salida de José Jerí de Palacio de Gobierno, pero finalmente sus bancadas no hayan respaldado formalmente la convocatoria al Pleno.

“Es vergonzoso lo que ocurre, hay más de 60 firmas de congresistas apoyando la sesión del pleno. El señor César Acuña le ha pedido al presidente José Jerí que abandone Palacio de Gobierno; sin embargo, ninguno de sus parlamentarios ha firmado. Nuevamente nos quieren agarrar de tontos” , aseveró Mario Vizcarra.

Finalmente, al ser consultado por Canal N, sobre el estado de salud de su hermano Martín Vizcarra, rechazó que el último 22 de enero se le haya encadenado a pesar que se encontraba recién operado y con sondas médicas, aunque la medida fue rectificada horas después.