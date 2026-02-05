El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Oeste 3 aceptó la renuncia de Miguel Del Castillo Reyes, quien encabezaba la lista de candidatos a diputado por Lima Metropolitana del partido Primero La Gente, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución N.° 00256-2026-JEE-LIO3/JNE, emitida el 3 de febrero, tras verificarse el cumplimiento de los requisitos legales.

Según el documento oficial, Del Castillo comunicó su decisión personal e irrevocable de desistir de la candidatura por motivos estrictamente personales.

No obstante, voceros de la agrupación señalaron que la renuncia se produce en medio de cuestionamientos por un presunto direccionamiento del presupuesto de la franja electoral hacia Nativa Televisión , medio con el que se le vincula.

Por su parte, la candidata presidencial Marisol Pérez Tello afirmó en RPP que Del Castillo ya no mantiene vínculo con el partido ni ocupa cargos dirigenciales, y que el Comité Ejecutivo Nacional evaluará las medidas internas correspondientes.

Asimismo, remarcó que la organización no utilizará servicios contratados con medios vinculados a militantes cuestionados, y recordó que, según la normativa electoral, las renuncias a candidaturas pueden presentarse hasta el 11 de febrero de 2026.