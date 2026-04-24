La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) respaldó la realización de investigaciones “exhaustivas e independientes” tras las irregularidades registradas en los comicios del 12 de abril.

A través de un comunicado, el organismo precisó que las indagaciones deben esclarecer los hechos y garantizar la integridad de las Elecciones Generales 2026.

“Respaldamos la necesidad de llevar investigaciones exhaustivas e independientes, de conformidad con los marcos legales pertinentes, en relación con los acontecimientos ocurridos en la jornada electoral y días posteriores”, indicaron.

Asimismo, la MOE UE señaló que las medidas que se adopten tras la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE deben “priorizar la independencia e integridad de la institución, así como la continuidad del proceso electoral”.

Como se sabe, 150 personas integraron la misión de observadores electorales de la Unión Europea en el Perú.