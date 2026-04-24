Jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en el Perú. (Foto: @photo.gec)
Jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en el Perú. (Foto: @photo.gec)

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) respaldó la realización de investigaciones “exhaustivas e independientes” tras las irregularidades registradas en los comicios del 12 de abril.

A través de un comunicado, el organismo precisó que las indagaciones deben esclarecer los hechos y garantizar la integridad de las Elecciones Generales 2026.

“Respaldamos la necesidad de llevar investigaciones exhaustivas e independientes, de conformidad con los marcos legales pertinentes, en relación con los acontecimientos ocurridos en la jornada electoral y días posteriores”, indicaron.

Asimismo, la MOE UE señaló que las medidas que se adopten tras la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE deben “priorizar la independencia e integridad de la institución, así como la continuidad del proceso electoral”.

Como se sabe, 150 personas integraron la misión de observadores electorales de la Unión Europea en el Perú.

TAGS RELACIONADOS