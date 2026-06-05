A solo dos días de la segunda vuelta electoral, diversas organizaciones representativas de la micro y pequeña empresa (MYPE) en el país anunciaron que respaldarán la candidatura de Keiko Fujimori. El pronunciamiento fue difundido mediante un comunicado conjunto suscrito por distintos gremios del sector productivo.

Los firmantes señalaron que su decisión responde a la revisión de propuestas vinculadas al ámbito económico y al impacto que estas tendrían en las mypes. En el documento también se precisa que el respaldo no implica una adhesión partidaria.

Los gremios indicaron que su postura está relacionada con la necesidad de impulsar condiciones favorables para el desarrollo de los pequeños negocios. En ese sentido, señalaron que la opción respaldada contempla medidas orientadas al crecimiento económico y la generación de empleo formal.

“Esta decisión no responde a una adhesión partidaria, sino a la convicción de que sus propuestas constituyen la mejor alternativa para impulsar el crecimiento económico, generar empleo formal y ampliar las oportunidades para millones de peruanos”, detalla el comunicado.

Según explicaron el sector enfrenta dificultades como la inseguridad ciudadana, la burocracia y el limitado acceso al financiamiento. Por otro lado, el sector hizo enfásis en problemas como la informalidad y el bajo dinamismo económico como factores que afectan a los emprendedores.

Asimismo, remarcaron la importancia de promover la inversión privada y fortalecer la seguridad jurídica como bases del crecimiento. De igual modo, plantearon la reducción de trabas administrativas y la lucha contra la economía informal.

“Consideramos fundamental que el próximo gobierno defienda principios esenciales para el desarrollo nacional: el respeto a la propiedad privada, la seguridad jurídica, la promoción de la inversión privada, la reducción de trabas burocráticas, la lucha contra la inseguridad y la economía ilegal, y el impulso a la formalización y la productividad”, añadieron.

El documento señala que el crecimiento económico es visto por los gremios como un elemento central para elevar el bienestar de la población. En esa línea, consideran necesario restablecer la confianza para incentivar la llegada de inversiones y asegurar la continuidad del desarrollo.

¿Quiénes firmaron el acuerdo?

El pronunciamiento fue respaldado por diversas organizaciones empresariales de distintos rubros a nivel nacional. Entre ellas se encuentran gremios vinculados a la panadería, pastelería, belleza, comercio y exportación de pequeña escala, además de asociaciones relacionadas con mercados y restaurantes.

Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería

Asociación Peruana de Empresarios de la Belleza

Cámara de la MYPE e Industria de La Libertad

Cámara de Empresarios y Comerciantes de Mesa Redonda

Cámara Peruana de Micro y Pequeños Exportadores

Mypes Unidas del Perú

Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes del Perú