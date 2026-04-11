Más de 1.2 millones de peruanos habilitados para votar desde el exterior inician hoy su participación en el proceso electoral.

Según el ministerio de Relaciones Exteriores, los compatriotas radicados en Nueva Zelanda abren las urnas hoy a las 2 de la tarde (hora peruana), 17 horas antes que el resto del país, que lo hará mañana, domingo 12 de abril.

El canciller Hugo de Zela informó ayer que se culminó con la distribución total de 33 toneladas de material electoral en 4.082 cajas hacia casi 150 países.

“Esa ha sido una tarea muy compleja, muy difícil”, afirmó.

🗳️🇵🇪 #TuVotoCruzaFronteras | Ya está todo listo para iniciar la jornada electoral en Nueva Zelanda. La sede de votación para los peruanos en Wellington será la Embajada del Perú. Compatriotas emitirán los primeros votos de las elecciones generales 2026, mañana a las 2 de la tarde… pic.twitter.com/HpDqoHNqH3 — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) April 10, 2026

Retorno

Por su parte, la vocera del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Maruja Hermoza, explicó que las actas retornarán al país de forma progresiva durante una semana y que el primer país en entregarlas será Bolivia.

“Las actas de Bolivia llegan el lunes a las 6 de la mañana a la ODPE (Oficina Descentralizada de Procesos Electorales) y el miércoles arriban las de Buenos Aires. Todo el procesamiento concluye el viernes”, indicó.

Hermoza detalló que una vez que la ODPE Lima Centro 1 recibe las actas, las procesa y, si detecta observaciones, las deriva al Jurado Especial Electoral (JEE).

“Si son actas observadas, pasan al Jurado Especial Lima Centro 2 para que se realice el cotejo o se señale la audiencia especial, que se ha denominado de recuento de votos”, señaló.

Peso electoral

Hermoza recordó que los peruanos en el exterior representan la quinta circunscripción electoral más grande del país, detrás de Lima Metropolitana, La Libertad, Piura y Arequipa.

“(La segunda vuelta de) las elecciones pasadas se han definido por 54.000 votos, es decir, por los ciudadanos que viven en Milán o dos veces los ciudadanos que viven en Buenos Aires”, precisó.

El JNE estableció que los miembros de mesa deben instalarse desde las 6 de la mañana en cada país, ya capacitados por la Cancillería.