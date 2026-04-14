La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) formalizó la salida de José Samamé Blas, quien ocupaba el cargo de gerente de Gestión Electoral, a través de la Resolución Jefatural N.° 000060-2026-JN/ONPE. La medida se da en medio de un contexto crítico, tras registrarse serios retrasos y fallas logísticas en diversos locales de votación de Lima Sur durante la jornada electoral del último domingo.

El documento, firmado por el jefe de la entidad, Piero Corvetto, señala que el funcionario presentó su carta de renuncia el pasado 12 de abril. Asimismo, se dispuso exonerarlo del plazo legal de 30 días, con lo que su salida se hizo efectiva de inmediato a fin de facilitar las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades competentes.

Según la resolución emitida por la jefatura nacional, el vínculo laboral del gerente de Gestión Electoral concluyó bajo la modalidad de renuncia voluntaria, tras cerca de tres años en un cargo de confianza. El documento también dispone que Samamé cumpla con la entrega formal del puesto, incluyendo la presentación de un informe detallado sobre la situación de la gerencia a su cargo.

En esa línea, la normativa interna de la ONPE precisa que la jefatura tiene la potestad de exonerar el plazo de preaviso. Conforme al documento oficial, el último día de labores del exgerente fue el domingo, fecha que coincide con la intervención del Ministerio Público y su posterior detención por presuntas irregularidades funcionales.

Samamé renunció a la ONPE momentos antes de ser detenido en flagrancia

El exfuncionario presentó su renuncia al cargo esta mañana, en medio de las investigaciones abiertas por las fallas logísticas que afectaron los comicios del domingo. Su salida de la institución motivó que la Fiscalía se constituyera en la sede de la ONPE para concretar su detención bajo la figura de flagrancia dentro de las 48 horas posteriores a los hechos.

Fuente: Canal N.

Agentes de la Dircocor detienen a funcionario de la ONPE encargado de firmar contrato con empresa Galaga

La Fiscalía de la Nación y efectivos de la Dirección contra la Corrupción intervinieron esta mañana al funcionario José Samamé Blas, gerente de gestión electoral de la ONPE, a quien se le atribuye haber revisado los términos de referencia de la empresa Galaga y fifirmar su contrato. El alto funcionario es responsabilizado de las decisiones que derivaron en la fallida distribución del material electoral durante la jornada del domingo 12 de abril.

Los efectivos explicaron que su detención se sustenta en la figura de flagrancia, contemplada dentro del plazo de 48 horas posteriores a los hechos. Tras entregar su documentación, quedó formalmente detenido a disposición de la Fiscalía.