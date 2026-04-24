Con el 95.118% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el candidato Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) ha ampliado ligeramente su ventaja sobre Rafael López Aliaga (Renovación Popular) en la disputa por el pase a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 (EG 2026).

Según los resultados más recientes, Roberto Sánchez alcanzó 1’925725 votos (12.034%), mientras que el exalcalde de Lima suma 1’905424 (11.907%), lo que deja una diferencia de 20,301 votos.

Conteo ONPE

El ente electoral informó que el procesamiento de actas de la elección presidencial ya se completó. Estas corresponden a las que ingresaron al centro de cómputo y fueron digitalizadas, aunque no todas han sido aún contabilizadas.

Dicho procesamiento se desarrolló en los centros de cómputo de cada una de las 126 oficinas descentralizadas de procesos electorales instaladas alrededor del país.

En cada uno de estos se habilitó un espacio para observadores y personeros de las organizaciones políticas, con acceso durante toda la jornada. “De las cuales 125 procesaron actas del territorio nacional y una (ODPE de peruanos en el extranjero) hizo lo propio con las actas que se recibieron del extranjero”, detalló la ONPE.

De ese total, el 5.574% corresponde a actas observadas por incidencias o inconsistencias que requieren revisión y serán contabilizadas una vez que los Jurados Electorales Especiales emitan su resolución.

Todavía existen más de 4 mil actas enviadas a los JEE para su revisión, las mismas que podrían otorgarle o no más votos al exalcalde de Lima.