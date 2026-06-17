El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, sostuvo una reunión con integrantes de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. El encuentro estuvo orientado a revisar aspectos técnicos relacionados con la segunda vuelta presidencial realizada el pasado 7 de junio.

Según informó la entidad electoral, durante la reunión se intercambiaron datos y observaciones sobre la organización de los comicios. La información proporcionada por la ONPE será incorporada en el informe final que prepara la misión internacional.





¿Cuándo estará listo el informe final?

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea publicó un reporte preliminar pocos días después de la segunda vuelta presidencial. El documento definitivo será presentado en agosto e incluirá observaciones y recomendaciones sobre el proceso electoral peruano.

Para la elaboración del informe, los observadores continúan reuniéndose con autoridades e instituciones vinculadas a las elecciones. Además, siguen analizando la información recopilada durante la jornada de votación y las etapas posteriores del proceso.

En sus conclusiones preliminares, la misión destacó la neutralidad y el equilibrio de los medios de comunicación estatales durante la cobertura electoral. Asimismo, evalúa los mecanismos de seguridad implementados en los locales de sufragio.

La delegación de la Unión Europea permanece en el Perú desde finales de febrero de 2026 supervisando el desarrollo del cronograma electoral. Para la segunda vuelta presidencial desplegó a más de 150 observadores en distintas regiones del país.

La misión está integrada por representantes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea y especialistas de Canadá, Suiza y Noruega. Los observadores continuarán realizando actividades de seguimiento antes de presentar sus conclusiones finales en agosto.

Bernardo Pachas también encabeza las coordinaciones vinculadas al procesamiento y cierre de las etapas técnicas posteriores a la elección. La ONPE señaló que las reuniones con organismos internacionales permiten intercambiar información sobre el desarrollo de los comicios y los procedimientos aplicados durante el proceso.