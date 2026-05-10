La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estableció que las organizaciones políticas tendrán plazo hasta el 1 de julio de 2026 para presentar su información financiera anual correspondiente al ejercicio 2025.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución Jefatural 000075-2026-JN/ONPE, publicada este domingo en el boletín de Normas Legales del Diario El Peruano. El cronograma comprende la información financiera registrada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Según la Ley de Organizaciones Políticas, el informe financiero anual debe elaborarse con base en los registros contables, estados financieros y reportes de ingresos y gastos de cada agrupación política, siguiendo las normas aprobadas por el Consejo Normativo de Contabilidad y el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios (RFSFP).

La ONPE recordó que las organizaciones políticas con inscripción vigente ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) deben presentar esta documentación dentro de los seis meses posteriores al cierre del ejercicio anual correspondiente.

Asimismo, la entidad precisó que la información deberá remitirse utilizando los formatos oficiales aprobados por la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios. La resolución lleva la firma del jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano.