El candidato presidencial de Avanza País – Partido de Integración Social, José Williams Zapata, propuso la creación de una Guardia Nacional y una Policía de Investigación Criminal como eje de una reforma integral del sistema de seguridad ciudadana, con el objetivo de fortalecer el control territorial y la capacidad operativa del Estado frente a la delincuencia.

En entrevista con RPP, Williams explicó que la iniciativa contempla la implementación de un comando central tipo C5, que articule a diversas entidades públicas mediante el uso de tecnología y sistemas de videovigilancia, a fin de mejorar la eficacia y coordinación de las acciones de seguridad en todo el país.

El postulante precisó que su planteamiento implica una transformación profunda del modelo institucional, orientada a redefinir la visión, misión y estrategias del sector.

Añadió que la propuesta ha sido elaborada junto a especialistas nacionales e internacionales y busca consolidar cuerpos especializados, con énfasis en la institucionalidad, los valores y la cultura organizacional.

Asimismo, José Williams sostuvo que la creación de estos nuevos cuerpos de seguridad permitiría optimizar el uso de recursos humanos y logísticos, reducir la duplicidad de funciones y fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

Indicó que una Policía de Investigación Criminal especializada contribuiría a mejorar la capacidad de inteligencia y esclarecimiento de delitos, complementando el trabajo preventivo y operativo de la Guardia Nacional.