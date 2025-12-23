El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) descartó definitivamente la implementación del voto digital para las Elecciones Generales del próximo 12 de abril, tras aprobar una opinión técnica desfavorable basada en una auditoría que detectó múltiples fallas en el sistema desarrollado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La decisión fue anunciada este lunes 22 de diciembre por el presidente del organismo electoral, Roberto Burneo, quien enfatizó que el sistema “no está culminado, presenta deficiencias y nadie garantiza que esté listo para abril”.​

El titular del JNE fue contundente al señalar que mantener el sistema en esas condiciones implicaría un riesgo inaceptable para cerca de 10,000 ciudadanos inscritos en esta modalidad. El presidente del JNE aclaró que la decisión no afecta el ejercicio del sufragio convencional, el cual está garantizado para los más de 27 millones de peruanos habilitados.​

Auditoría reveló vulnerabilidades críticas de seguridad

Por su parte, Carlos Rodríguez, director de Fiscalización Electoral Digital del JNE, detalló que el equipo auditor identificó que la infraestructura tecnológica no se encontraba completamente implementada, validada ni operativa. Entre los hallazgos más críticos, la auditoría reveló que la ONPE no había realizado el servicio de ethical hacking, por lo que no existía información suficiente para determinar si el sistema era seguro o presentaba vulnerabilidades.​

“En materia de seguridad digital, la ONPE aún no había realizado el servicio deethical hacking, por lo queno se contaba con información suficiente para determinar si la solución tecnológica del voto digital era segura o presentaba vulnerabilidades. Además, considerando que se emitirían votos desde el extranjero, no existían garantías de que el sistema pudiera asegurar la integridad y seguridad de esos sufragios", señaló.

Además, el sistema no garantizaba el secreto del voto ni contaba con mecanismos para asegurar la integridad de los sufragios emitidos desde el extranjero. El proyecto también carecía del sello de accesibilidad digital para personas con discapacidad según normativa vigente.​

ONPE aún espera auditoría internacional

Katiuska Valencia, asesora de la Jefatura Nacional de la ONPE, indicó que el organismo recibió el informe técnico del JNE recién en horas de la tarde del lunes y que esperan los resultados de una auditoría internacional. “ONPE contrató un servicio de auditoría internacional con una empresa que tuviera experiencia específicamente en voto digital. Tenemos a la empresa CGTS, que ha logrado auditar procesos de voto digital en Panamá y El Salvador. Y estamos a la espera del predictamen que llegará el 30 de diciembre”, señaló Valencia