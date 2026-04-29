El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció que recurrirá a instancias internacionales tras denunciar presuntas irregularidades en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026.

El postulante presentó una “investigación forense digital” encargada por su partido a una consultora internacional, la cual -según afirmó- detecta “inconsistencias transversales” en 805 actas electorales que, a su juicio, deben ser investigadas.

López Aliaga sostuvo que también remitirá esta información al Congreso de la República para que adopte acciones, y cuestionó la falta de respuesta del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a sus reclamos, entre ellos la convocatoria a nuevos comicios. En esa línea, señaló que acudirá a instancias nacionales e internacionales, al considerar que se estaría vulnerando el derecho constitucional al voto.

El candidato de Renovación Popular insistió en que la falta de tiempo no puede ser un argumento para descartar sus pedidos y anunció que continuarán convocando protestas pacíficas para exigir la revisión del proceso electoral.

Asimismo, planteó la posibilidad de realizar nuevas elecciones, recordando el antecedente del año 2000, cuando se convocaron nuevos comicios tras cuestionamientos al proceso electoral.

Finalmente, reiteró que presentará más documentación ante el JNE para sustentar sus denuncias y demandó que el organismo actúe frente a lo que considera irregularidades.