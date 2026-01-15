El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, denunció haber recibido amenazas de muerte durante un mitin realizado en la región de Tumbes, como parte de su gira proselitista por el norte del país.

Ante sus simpatizantes, afirmó que existen al menos dos sectores radicales que pretenden atentar contra su vida , aunque aseguró no temer a dichas amenazas y continuar con su campaña política.

Durante su discurso, López Aliaga reiteró su propuesta de aplicar la pena de muerte para delitos de alta gravedad, como la violación de menores, la corrupción, la extorsión y el sicariato.

Sostuvo que esta medida es necesaria para restablecer el orden y combatir a las mafias que, según indicó, han capturado instituciones del Estado. El mitin contó con la presencia de candidatos al Congreso de su agrupación, con quienes realizó una caravana por las principales calles de la ciudad.

En otro momento del evento, el aspirante presidencial se refirió con ironía a la pausa que protagonizó en una reciente entrevista televisiva sobre el sistema de pensiones y lanzó un reto en redes sociales dirigido a los jóvenes, denominado el “Porky Challenge” .

Tras su visita a Tumbes, López Aliaga anunció que continuará su recorrido por diversas regiones del país, enfocándose en zonas afectadas por la inseguridad y la falta de inversión pública.