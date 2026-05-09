La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició la impresión del denominado “acta padrón”, documento que contiene la lista y relación de electores correspondiente a las 92,766 mesas de sufragio habilitadas para la Segunda Elección Presidencial 2026, programada para el próximo 7 de junio.

El proceso se realiza en la sede industrial de la ONPE, ubicada en el distrito limeño de Independencia. Posteriormente, todo el material será trasladado al local institucional de Lurín, donde se ensamblará junto con otros implementos electorales que serán distribuidos para la jornada electoral.

El supervisor de la Unidad de Almacenamiento de Microformas e Impresiones de la ONPE, Manuel Casas, explicó que la impresión se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad y control de calidad, con el objetivo de garantizar la confiabilidad e integridad de los documentos electorales.

La lista de electores se elabora sobre la base del padrón electoral preparado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones.

El documento incluye el número de mesa de sufragio, ubicación geográfica y los datos personales de cada elector, como nombres, DNI, fotografía y grado de instrucción.

#ONPEinforma | Desde nuestra sede industrial, ubicada en el distrito de Independencia, iniciamos la impresión de la relación de electores y la lista de electores para la Segunda Elección Presidencial 2026 (#SEP2026). En esta actividad participan representantes del JNE. pic.twitter.com/iKd6HFmgm5 — ONPE (@ONPE_oficial) May 8, 2026