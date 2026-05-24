El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció a los periodistas que estarán a cargo de moderar los debates de la segunda vuelta presidencial de 2026, tras llegar a un consenso con las agrupaciones políticas Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

El debate de equipos técnicos, programado para esta noche desde las 20:00 horas en la sede del JNE, en Jesús María, será conducido por los comunicadores Fátima Chávez y Ricardo Alva.

Durante este encuentro, los representantes técnicos de ambas organizaciones expondrán sus propuestas sobre temas como infraestructura, reforma del Estado, agricultura, economía, salud y deportes.

Ricardo Alva es conductor del programa “Tu Decisión 2026” en TV Perú, mientras que Fátima Chávez conduce el espacio “Conexión” en RPP.

Por otro lado, el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se realizará el domingo 31 de mayo en el Centro de Convenciones de Lima. Este encuentro será moderado por la periodista Angélica Valdés y el conductor radial Carlos Villarreal.

El debate presidencial comenzará también a las 20:00 horas y tendrá una duración aproximada de una hora y cuarenta minutos. Los candidatos abordarán temas relacionados con seguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado democrático, educación y reducción de la pobreza.

Todo está listo para el Debate Técnico entre las agrupaciones políticas Fuerza Popular y Juntos por el Perú.



La cita es esta noche a las 8:00 p. m.#DebatePresidencialJNE #VotoInformado#EG2026 #SegundaVuelta pic.twitter.com/URfoKyAqgS — JNE Perú (@JNE_Peru) May 24, 2026