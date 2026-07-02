La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) felicitó a Keiko Fujimori por su triunfo en la segunda vuelta presidencial y expresó su disposición de trabajar de manera conjunta con el nuevo gobierno para impulsar el desarrollo del país.

A través de una carta firmada por su presidente, Felipe James Callao, el gremio empresarial también extendió sus felicitaciones a los militantes de Fuerza Popular y al equipo de campaña de la presidenta electa.

En el documento, la SNI manifestó su deseo de que la próxima gestión contribuya a construir un país más seguro, con crecimiento económico, reducción de la pobreza y mayores oportunidades para todos los peruanos.

Asimismo, el gremio reafirmó su compromiso de promover iniciativas orientadas a fortalecer la industria manufacturera como motor de generación de empleo de calidad y de valor agregado para los recursos naturales.

También destacó su defensa de la democracia representativa, la institucionalidad, el libre mercado y la libre competencia como pilares para el desarrollo nacional.

Como parte de la comunicación, la SNI remitió a Keiko Fujimori un libro conmemorativo por el 130.º aniversario de la institución, en el que se recopilan los principales hitos y actividades desarrolladas por el gremio empresarial.

La Sociedad Nacional de Industrias expresa sus felicitaciones a la presidenta electa del Perú, @KeikoFujimori , y le desea los mayores éxitos en la importante tarea de conducir el país. 👏🇵🇪



Como gremio que representa al sector industrial peruano desde hace 130 años, reafirmamos… pic.twitter.com/RPXUHmavV4 — SNI (@SNIndustrias) July 1, 2026