Por: Sofía López y Jaime Cok.

Con la presencia de 12 candidatos presidenciales, ayer continuó la jornada de debates organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Poco antes de las 6:00 de la tarde, los simpatizantes de los partidos políticos sorteados para el debate comenzaron a rodear los exteriores del Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.

Durante los días 23, 24 y 25 de marzo, los temas tratados en el evento fueron lucha contra la criminalidad y la corrupción.

Las materias que se abordaron ayer fueron educación y empleo, las que se repetirán hoy y mañana.

ARREMETIDAS. Como en las anteriores jornadas del evento, los ataques entre los candidatos abundaron. Sin embargo, ayer escalaron a un punto en el que los moderadores –Angélica Valdés y Pedro Tenorio– tuvieron dificultades para controlar un puñado de estas situaciones.

En contraste, varios de los aspirantes al sillón de Pizarro eligieron guardar silencio cuando ambos periodistas les formularon preguntas, una actitud que conservaron incluso cuando les mencionaban que eran temas que aparecían en sus planes de gobierno.

Sin embargo, también hubo propuestas en las que muchos coincidieron. Por ejemplo, más de un candidato propuso incrementar el número de sedes del Senati, construir más colegios, repotenciar Beca 18 o aumentar el presupuesto del sector Educación.