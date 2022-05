La ley aprobada por el Congreso, que implica modificar el cronograma de las elecciones internas con el propósito de reabrir el plazo de presentación de listas de candidatos, sienta un pésimo precedente que genera incertidumbre en los organismos electorales y socava la legitimidad del propio proceso electoral.

Así lo afirmó el experto en derecho electoral José Naupari Wong, quien refirió que si la autógrafa se convierte en ley pondría en grave riesgo la organización del proceso interno.

Detalló que al alterarse las fechas establecidas en el calendario electoral, existe la posibilidad de que no se pueda cumplir con la fecha límite (14 de junio) para la inscripción de listas definitivas, a fin de participar en las Elecciones Regionales y Municipales de este año.

Naupari Wong dijo que abrir la posibilidad de que ingresen otras listas de candidatos o que se modifiquen las ya registradas hasta el 11 de abril –como propone la ley-, también significará mayores gastos en la elaboración e impresión del material electoral.

Comentó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya elaboró e imprimió el material electoral con la información que se tuvo al finalizar, el 11 de abril, el plazo para registrar las nóminas de candidatos.

“Lamentablemente no es la primera ley que el Congreso emite después de convocado el proceso electoral, ya tenemos la ley 31347, y no hay la certeza de que no se intente mover otro hito electoral”, enfatizó en declaraciones al Canal JNETV.

El especialista en temas electorales afirmó que el Legislativo no tiene argumentos sólidos para sostener su posición, la cual afecta principios fundamentales en todo proceso electoral como son la preclusión y seguridad jurídica.

Finalmente, manifestó que el comunicado emitido por el JNE y la ONPE busca alertar a las autoridades y a la ciudadanía sobre la importancia de que no se modifiquen las normas electorales, porque ello genera incertidumbre y deslegitima el propio proceso electoral.