El próximo domingo 4 de octubre, más de 26 millones 314 mil peruanos acudirán a las urnas para elegir a un total de 13 148 autoridades entre gobernadores, alcaldes y regidores de todo el país, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM), según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Según informó la ONPE, se elegirán:

25 gobernadores regionales

gobernadores regionales 25 vicegobernadores regionales

vicegobernadores regionales 364 consejeros regionales

consejeros regionales 196 alcaldes provinciales

alcaldes provinciales 1 724 regidores provinciales

regidores provinciales 1 696 alcaldes distritales

alcaldes distritales 9 118 regidores distritales

En total, una renovación completa de poder subnacional peruano de norte a sur del país.

Para las elecciones de octubre se instalarán más de 90 mil mesas de votación, distribuidas en más de 10 mil locales de votación. Los centros de sufragio estarán en más de mil distritos y 2 mil centros poblados, garantizando que ningún ciudadano quede sin acceso a las urnas.

SORTEO DE MIEMBROS DE MESA

Además, la ONPE dispuso que el sorteo de los miembros de mesa está previsto para el viernes 24 de julio. A nivel nacional, más de 800 mil ciudadanos serán sorteados, entre titulares y suplentes.

Los miembros de mesa serán capacitados en dos jornadas presenciales, que se realizarán el 20 y 27 de setiembre.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN YA CERRÓ

Por otro lado, el pasado 16 de julio venció el plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos ante los jurados electorales especiales competentes.

Los datos están echados: ya se sabe quiénes competirán por cada cargo.