El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) publicó el padrón electoral inicial para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, habilitando a más de 26 millones de peruanos para verificar sus datos antes de la aprobación del listado definitivo. Este proceso busca garantizar la transparencia de cara a los comicios del 4 de octubre.

La lista estará disponible hasta el 26 de abril y puede ser consultada de manera virtual a través del portal institucional o de forma presencial en espacios públicos de 404 distritos en 22 departamentos del país, facilitando el acceso incluso en zonas con limitada conectividad.

Durante este periodo, los ciudadanos podrán presentar tachas o reclamos. Las tachas proceden, por ejemplo, cuando una persona fallecida aún figura en el padrón o si internos en centros penitenciarios aparecen como habilitados para votar. Asimismo, los electores pueden solicitar la corrección de errores en su información personal.

Para realizar estos trámites, los usuarios deben completar un formulario disponible en la web del Reniec y presentarlo mediante la Mesa de Partes Virtual o en oficinas físicas. La institución evaluará las solicitudes dentro del plazo establecido para depurar el padrón.

Según el Reniec, el padrón inicial registra 26 353 329 electores hábiles. Tras el cierre de esta etapa, la entidad remitirá el padrón preliminar al Jurado Nacional de Elecciones el 7 de mayo, que tendrá hasta el 6 de junio para aprobar la versión definitiva que se utilizará en las elecciones.