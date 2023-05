Tras informarse que Eliane Karp abandonó Estados Unidos rumbo a Tel Aviv, en Israel, pese a tener un pedido de prisión preventiva por el caso Ecoteva, la noticia cayó mal en varios congresistas quienes criticaron el proceso que debió concluir en la extradición de la esposa de Alejandro Toledo.

Norma Yarrow, de Avanza País, lamentó que en Israel no exista la extradición. Pidió a la Cancillería que tome acciones porque desde ese país no se podrá extraditar a la ex primera dama.

“Hay que ver con Cancillería qué cosa va a pasar con el gobierno de Estados Unidos. De alguna manera, lo que vi es que es una persona que dejó acá a Toledo, recibió lo que le devolvieron por el pago como garantía de 1 millón de dólares y hoy se va a un país donde no existe extradición”, dijo Yarrow a la prensa.

Por su parte, Gladys Echaíz, Renovación Popular, recordó el Ministerio Público deberá responder debido a que hay un proceso de extradición iniciado contra Eliane Karp.

“Quien conduce la investigación es responsable de las acciones que se llevan a cabo dentro de la misma”, indicó.

Elizabeth Medina (Bloque Magisterial) lamentó que Karp haya podido abandonar Estados Unidos. “Llamamos la atención al Ministerio Público que tiene que hacer bien su trabajo con todos por igual. No solo a unos sí, al toque actúan, y rápido salen los documentos”, dijo.

Eliane Karp pudo salir de Estados Unidos debido a que cuenta con su pasaporte israelí. Sobre ella pesa una orden de prisión preventiva de 18 meses y se inició un proceso de extradición en su contra ante Estados Unidos, sin embargo, todavía se encuentra pendiente de ser admitido.