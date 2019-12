La última denuncia contra el magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, por agredir verbalmente a la secretaria general de ese organismo, Susana Távara, se suma a una lista de situaciones que solo opacan su labor profesional.

La primera de ellos surgió cuando se ventiló su cercanía con la ex “pareja presidencial”, Ollanta Humala y Nadine Heredia. Incluso, entre los años 2013 y 2014 el tribuno visitó en cuatro ocasiones a Roy Gates, exasesor del matrimonio Humala-Heredia, en Palacio de Gobierno.

Esto ocurrió antes de abril del 2014, cuando la bancada nacionalista lo propuso como candidato para el TC, un cargo que alcanzó luego de una elección que no estuvo libre de críticas y polémica.

Las versiones respecto a la relación de Espinosa Saldaña y el matrimonio Humala Heredia no cesaron. En 2015, cuando salieron a la luz las agendas de Nadine, se descubrió una anotación que aludía a “Ojitos”, el supuesto nexo entre el matrimonio Humala-Heredia y el Poder Judicial (PJ).

Este apelativo, de acuerdo con el excongresista Mauricio Mulder y el periodista Aldo Mariátegui, entre otros, corresponde al magistrado.

Y es que el 21 de diciembre del 2009, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema exculpó a Humala del caso Madre Mía. Días antes, la ex primera dama escribió en uno de los cuadernillos: “Martes visitó ojitos. Miércoles vista de causa. Jueves vino ojitos al Congreso, llamó x telf a San Martín y fueron a C Sup. Paisanos, hay omisión en dictamen fiscal x observar a los 4 testigos. Se está politizando. Hoy fue con Hugo Molina + (positivo). Ojitos habló con San Martín no te preocupes va a salir + (positivo)”.

El referido tribunal estaba presidido por César San Martín (quien tenía como jefe de asesores a Eloy Espinosa-Saldaña) e integrado por Hugo Molina. El fallo, en efecto, benefició al expresidente.

Falsedad

Otros escándalo protagonizado por el tribuno tuvo como eje una información que consignó en su hoja de vida: que era doctor, título que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) no registra.

Por este motivo, desde el Congreso acusaron al magistrado, y el pleno del TC también evaluó el caso. Dicho colegiado no lo destituyó debido a que no se alcanzaron los cuatro votos exigidos por la Ley Orgánica de ese organismo; sin embargo, por unanimidad, se declaró la pérdida de confianza del magistrado, que dejó de ser su vicepresidente.

Bajo la lupa

Las declaraciones a la prensa también le han generado más de un problema. Está, por ejemplo, la ocasión en la que adelantó opinión sobre la demanda competencial por la disolución del Congreso, presentado por el presidente de la Comisión Permanante, Pedro Olaechea.

Espinosa-Saldaña, entonces, tomó como hecho la disolución del Parlamento días antes de que el TC evaluara la causa.

La cereza del pastel fue la agresión a Susana Távara. Un caso que el pleno del Tribunal evaluará recién el próximo año y que podría terminar con la destitución del denunciado.

Correo intentó comunicarse con el tribuno para darle la oportunidad de dar sus descargos. Aunque nuestros mensajes le llegaron, no nos respondió. Tampoco nuestras llamadas.

Dato

Recientemente Eloy Espinosa-Saldaña fue uno de los magistrados que votó en contra del hábeas corpus que buscaba revocar los 18 meses de prisión preventiva impuestos a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien estuvo internada 13 meses en el Penal Anexo Mujeres de Chorrillos.