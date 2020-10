Política







Espinosa-Saldaña sobre demanda competencial por vacancia: “Hasta el 11 de noviembre no podemos hacer nada” El magistrado del Tribunal Constitucional explicó que dicha entidad no puede evaluar la demanda debido a que el Congreso aún no responde a la notificación. Consideró que los tiempos establecidos “son demasiado largos”.