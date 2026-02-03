El congresista Elvis Vergara, miembro de la bancada de Acción Popular y actual presidente de la comisión de Fiscalización del Congreso, reveló que su grupo parlamentario aún no ha definido una posición oficial frente a las mociones de censura y vacancia que se han presentado contra el presidente José Jerí a raíz del escándalo conocido como ‘Chifagate’.

El legislador explicó que esta ausencia de decisión partidaria es una de las principales razones por las cuales él personalmente no ha estampado su firma en ninguna de las propuestas que buscan remover al mandatario de su cargo.

Durante una entrevista en Canal N, Vergara detalló los dos motivos fundamentales que le impiden sumarse a las mociones contra el jefe de Estado, pese a la gravedad de las acusaciones que pesan sobre él.

“Sucede, primero que la bancada de Acción Popular no ha tomado ninguna decisión al respecto y yo soy muy respetuoso de las decisiones, he sido vocero de la bancada así que tengo que ser muy respetuoso de las decisiones como institución y como bancada. Segundo, además, yo soy presidente de la comisión de Fiscalización, yo estaría adelantando un juicio de valor y eso sería muy riesgoso”, explicó con claridad

En #NPortada, el congresista Elvis Vergara afirmó que no ha firmado mociones de censura o vacancia contra el presidente Jerí porque su bancada aún no ha tomado una posición y, como titular de Fiscalización, evitaría adelantar un juicio de valor

El legislador enfatizó su compromiso con los procedimientos internos de su bancada. Vergara, quien anteriormente ejerció funciones como vocero del grupo parlamentario acciopopulista, considera que su trayectoria en roles de liderazgo le obliga a mantener un respeto especial por los procesos de toma de decisiones colectivas.

Sin embargo, su postura contrasta con la de otros congresistas que han firmado las mociones de manera individual, sin esperar un pronunciamiento oficial de sus respectivos grupos parlamentarios.

Por otro lado, el titular de la Comisión de Fiscalización argumentó la instancia que preside está investigando los hechos vinculados al caso ‘Chifagate’. Según su razonamiento, firmar una moción de censura o vacancia implicaría adelantar conclusiones sobre un proceso investigativo que aún está en curso.

Reunión de bancada no se concretó

El congresista también reveló que el vocero de la bancada, Edwin Martínez convocó a una reunión antes del período de semana de representación, cuando los parlamentarios retornan a sus regiones.

Sin embargo, esta sesión nunca llegó a concretarse, dejando pendiente la discusión sobre cómo debe posicionarse el partido fundado por Fernando Belaunde Terry frente a las graves acusaciones contra Jerí. Por ello aseguró que los integrantes de Acción Popular aguardan que se produzca una nueva convocatoria para abordar finalmente este tema.

¿Cómo avanza el caso 'Chifagate' en el Parlamento?

En otro momento, el parlamentario manifestó su intención de obtener facultades de comisión investigadora para la comisión de Fiscalización, lo que le otorgaría mayores herramientas legales para indagar sobre las reuniones del presidente con empresarios chinos.

“Si, es lo que considero a título personal, no como presidente. Lo que sucede es que hay todavía dos sesiones más que están planificadas dentro del rol de sesiones respecto a este particular, hecho de los famosos ‘Chifagate’, para que podamos culminar con la etapa preliminar”, indicó, dejando claro que esta es una opinión personal y no una decisión oficial de la comisión.

El legislador adelantó que la mesa de trabajo tiene programadas dos sesiones adicionales dedicadas específicamente al caso ‘Chifagate’, en las cuáles se citarán a miembros de la Municipalidad de Lima e Indecopi para explicar la situación de clausura y reapertura del Market Capón. Por otra parte se realizará una segunda reunión donde se invitará al Secretario General de Palacio de Gobierno a fin de explicar las visitas registradas y no registradas que recibió el presidente.



