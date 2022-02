El vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, señaló que no está de acuerdo con otorgar el voto de confianza al Gabinete presidido por Héctor Valer, debido a los cuestionamientos que existen en su contra.

En diálogo con Canal N, dijo que todavía el tema no se ha debatido este tema con otros integrantes de su bancada y que espera que próximamente tomen una decisión orgánica.

“Hicimos llegar nuestra insatisfacción por esta persona [Héctor Valer], tiene denuncias reiteradas en la Comisión de Ética, entonces esto nos preocupa, sabemos que la designación de ministros es responsabilidad del presidente, tiene que hacerlo pensando en el país. Nosotros como bancada no nos hemos reunido para debatir este tema, eso será en los siguientes días”, aseveró.

“Me preocupa mucho la designación del PCM y de otros ministros, pero me da mucho pena porque hay algunos ministros que sí son buenos. Yo no estoy de acuerdo con dar el voto de confianza, pero eso lo decidirá la mayoría de la bancada, será una votación en bloque, mi intención es no dársela”, agregó.

El nuevo Gabinete de Ministros debe presentarse ante el pleno del Congreso para pedir el voto de investidura dentro de los 30 días luego de jurar en el cargo.

Hasta el momento, las bancadas de Fuerza Popular y Avanza País han adelantado que no darán la investidura al Gabinete, mientras que Renovación Popular anunció que promovería una moción de vacancia contra el mandatario Pedro Castillo.

