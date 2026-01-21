El empresario chino, Zhihua Yang, rechazó haber mantenido algún tipo de relación irregular o de favorecimiento con el presidente José Jerí, luego de que se difundieran imágenes de reuniones no registradas junto al mandatario.

De acuerdo con lo que indicó, la difusión de dichas imágenes ha dado pie a “diversas afirmaciones maliciosas” cuyo objetivo sería construir una narrativa “sobre actos de favorecimiento o de corrupción entre él y mi persona”.

Mediante un comunicado al que tuvo acceso RPP, el empresario negó haber pedido favores al jefe de Estado o que este haya intervenido a su favor en algún proceso o trámite ante el Estado.

“ Soy un empresario que radica en Perú desde hace más de 30 años, pago mis impuestos y tributo conforme a Ley ”, afirmó.

También, acusó a algunos medios de comunicación de haber “tejido una historia tergiversando los hechos”, lo que —según afirmó— generó especulaciones que calificó de “irreales” y que buscarían crear inestabilidad en el país y dañar su reputación como empresario.

Sobre las imágenes difundidas en medios de comunicación, Zhihua Yang afirmó que estas fueron propagadas sin su autorización ni conocimiento.

Asimismo, precisó que en ningún momento coordinó reuniones con Jerí, ni en su restaurante ni en su market, y señaló que dichas visitas se produjeron sin coordinación previa.

En esa línea, aseguró que en dichos encuentros no se trataron asuntos comerciales ni empresariales y descartó cualquier acto ilícito que pudiera inferirse.

Posteriormente, pidió disculpas al presidente de la República y a la población por la conducta de su personal de seguridad, al sostener que estos habrían actuado fuera del marco legal al realizar grabaciones y difundirlas a terceros, situación que —según afirmó— contribuyó a generar una sensación de inestabilidad en el país.

Zhihua Yang insistió en que no es una figura pública y señaló que aclarará los hechos conforme a ley cuando corresponda.