El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó este viernes 3 de julio la ceremonia de proclamación general de los resultados de la segunda vuelta presidencial, acto con el que concluye de manera oficial el proceso electoral iniciado con los comicios del pasado 7 de junio. Con esta sesión pública quedó oficializada la plancha presidencial de Fuerza Popular encabezada por Keiko Fujimori, quien obtuvo la mayoría de votos válidos tras el cómputo definitivo de las autoridades electorales.

La sesión estuvo programada para iniciar a las 12:00 p.m en la sede central del JNE, ubicada en el distrito limeño de Jesús María, sin embargo se retrasó durante varios minutos. La ceremonia está encabezada por el presidente del organismo electoral, Roberto Burneo, junto con los demás integrantes del Pleno de la institución Martha Elizabeth Maisch Molina, Gunther Hernán Gonzales Barrón, Ruben Jaime Torres Cortez, Aaron Oyarce Yuzzelli y Yessica Elisa Clavijo Chipoco.

Pese a tratarse del acto que formaliza su elección como presidenta de la República para el período 2026-2031, Keiko Fujimori decidió no acudir a la ceremonia. La información fue confirmada esta mañana por su equipo de prensa.

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Personeros representan a Fuerza Popular

En lugar de la virtual mandataria electa, a la ceremonia asistieron los personeros legales de Fuerza Popular. Ellos representaron a la organización política durante la proclamación de los resultados oficiales que realiza el máximo órgano electoral.

Además de proclamar a Keiko Fujimori como presidenta electa, el Jurado Nacional de Elecciones oficializó a los integrantes de la fórmula presidencial de Fuerza Popular. De esta manera, Luis Galarreta quedó reconocido como primer vicepresidente de la República y Miguel Ángel Torres como segundo vicepresidente.

La proclamación general representa la última etapa del proceso electoral. Este procedimiento solo puede realizarse después de que los Jurados Electorales Especiales (JEE) y el propio JNE resuelven en instancia definitiva todas las actas observadas, apelaciones y recursos de nulidad presentados por las organizaciones políticas.

Posteriormente, Keiko Fujimori deberá jurar al cargo como presidenta constitucional de la República para el período 2026-2031 durante la ceremonia de transferencia de mando programada para el 28 de julio en la sede del Congreso bicameral.