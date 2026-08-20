El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, expondrá este jueves la Política General de Gobierno ante la Cámara de Diputados del Congreso de la República. La presentación se desarrollará desde las 10:00 a.m.

Este documento reúne los principales lineamientos estratégicos que guían las acciones del Ejecutivo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.

La presentación se realiza con la participación de todos los integrantes del Gabinete Ministerial y constituye la primera exposición de este tipo desde el restablecimiento de la bicameralidad en el Parlamento.

De acuerdo con el artículo 130 de la Constitución Política del Perú, esta exposición no implica el planteamiento de una cuestión de confianza.

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“Buscamos que cada peruano conozca con claridad los ejes de trabajo de este Gabinete. No se trata de un simple trámite, sino del compromiso de articular medidas que de verdad lleguen a los hogares y alivien su economía”, sostuvo el premier Galarreta con anterioridad.

La Presidencia del Consejo de Ministros señaló que la presentación reafirma el respeto del Ejecutivo por la separación de poderes y el cumplimiento de las disposiciones constitucionales.

Asimismo, la sesión permitirá conocer las posiciones de los distintos grupos parlamentarios, con el propósito de promover consensos y acuerdos en beneficio de la ciudadanía.