El jefe de la ONPE, Piero Corvetto acudió este martes al Congreso de la República, tras ser citado a la sala de la Comisión de Fiscalización del Congreso. El alto funcionario ingresó minutos después de la hora programada.

El defensor del pueblo Josué Manuel Gutiérrez Cóndor, también se presentó con cierto retraso al Parlamento. Mientras que el titular del JNE, Roberto Burneo Bermejo, aún no ha llegado al lugar de la comparecencia.

La Comisión investiga presuntas irregularidades en las elecciones del 12 de abril, con énfasis en fallas logísticas en Lima sur. Los funcionarios deberán detallar acciones ante demoras en mesas, incidencias del sistema y afectación a más de 63 mil votantes. Cabe resaltar que a la mesa de trabajo solo asistieron 7 de 23 congresistas.

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