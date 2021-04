De acuerdo a la última encuesta de Datum Internacional, el candidato a la presidencia de Perú Libre, Pedro Castillo, alcanza el 41% de intención de voto; mientras que la aspirante presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtiene el 26% de preferencia de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú 2021.

Además, según el estudio publicado hoy por los diarios Perú 21 y Gestión, un 49% de electores no ha tomado una decisión respecto de los candidatos de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y Pedro Castillo, de Perú Libre.

Preferencia en Lima

La investigación también da cuenta que en el caso de Lima, el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, obtiene una preferencia de 29% y Keiko Fujimori un 34%.

Asimismo, un 49% de los electores todavía no decide por quién votar en Lima, un 32% indica que aún lo está pensando, un 15% sostiene que no lo ha hecho todavía y un 2% responde que no sabe.

Cabe precisar que la encuesta de Datum Internacional, refiere que Lima y las regiones norte y sur del país reúnen la mayor cantidad de indecisos con un 32%, 33% y 34%, respectivamente.

Ficha técnica

La encuesta realizada por Datum Internacional S.A, por encargo de la Empresa Editora El Comercio S.A, se realizó a 1 205 personas, hombres y mujeres de 18 a 70 años, entre el 16 y el 20 de abril. El estudio nacional urbano y rural tiene un nivel de confianza de 95%, con un margen de error de +-2,8%.

