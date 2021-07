El congresista y secretario general del partido Podemos Perú, Enrique Wong, dijo que tanto él como el presidente de su agrupación política, José Luna Gálvez, son las opciones que están planteando para integrar la Mesa Directiva que será elegida el próximo lunes.

En declaraciones a RPP, aseguró que si bien todavía no está definido que Podemos Perú vaya a estar dentro de una de las listas que se someta a votación, estos dos nombres serían las primeras opciones que plantean en las conversaciones con el resto de las bancadas.

“Todavía no lo hemos decidido en el partido y la bancada. Nuestro candidato sería el presidente del partido, el congresista José Luna Gálvez. Como segunda opción sería yo, secretario general del partido, por la experiencia que tengo y la confianza del pueblo chalaco y que ya estoy por tercera vez en el Congreso”, manifestó.

Cabe recordar que José Luna Gálvez está cumpliendo una orden de arresto domiciliario como parte de las investigaciones por supuestamente haber tenido injerencia en la elección del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para facilitar la inscripción de su partido político, Podemos Perú.

Al respecto, Wong Pujada recordó que el presidente de su partido no ha sido sentenciado. “Está siendo investigado. Todavía no hay ninguna sentencia y de acuerdo a la Constitución, mientras no haya sentencia hay presunción de inocencia. Estamos planteando el cambio de la prisión domiciliaria por comparecencia restrictiva”, señaló.

Este domingo 25 de julio vence el plazo para que se presenten formalmente las listas para que participen en la votación del lunes en la cual se definirá quiénes ocuparán la presidencia y las tres vicepresidencias de la Mesa Directiva del Poder Legislativo.

Enrique Wong dijo que Podemos Perú respalda que estos puestos sean ocupados por una “mesa de centro” que impulse una agenda de lucha contra la pandemia y priorización del proceso de vacunación para prevenir una tercera ola.

“Tenemos que apostar por una mesa que tienda hacia el centro. Ojalá haya una convergencia, tanto de derecha como de izquierda y podamos formar una mesa donde prime una agenda común”, indicó.

