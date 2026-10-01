La Fiscalía de la Nación dispuso el archivo de la investigación seguida contra la exmandataria Dina Boluarte por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado. Así lo informó su defensa legal.

La pesquisa estuvo contenida en la Carpeta Fiscal 54-2025 por un presunto incremento de su patrimonio durante su gestión como presidenta de la república.

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La firma Portugal Abogados anunció que el Ministerio Público no encontró elementos de convicción que sustentaran un desbalance patrimonial injustificado.

Según el estudio jurídico, la evaluación fiscal comprendió los ingresos y egresos de Boluarte del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2024, y fue el Ministerio Público que determinó que los ingresos identificados correspondían a rentas de trabajo y coincidían con las declaraciones del Impuesto a la Renta presentadas ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Incluso, citaron una resolución que descarta depósitos de origen o procedencia desconocida.

Asimismo, el análisis fiscal habría abordado una posible relación entre el ejercicio del cargo público y el patrimonio de la entonces jefa de Estado.

Sin embargo, la disposición concluyó que no existían elementos que acreditaran un abuso del cargo ni un vínculo entre la función desempeñada y el resultado patrimonial analizado.

Para ello se tomó en cuenta el Informe Pericial Contable Financiero 04-2026, elaborado por peritos oficiales de la Fiscalía, documento que formó parte de los elementos considerados durante las diligencias preliminares.

El bufete difundió el archivo mediante un comunicado firmado por los abogados Juan Portugal, Luis Castro, Piero Vílchez y Sergio Medina.

“Se concluyó: 1) Idónea trazabilidad entre sus ingresos y egresos, en tal condición, y su declaración ante Sunat”, escribió Portugal en X.