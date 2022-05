Mesías Guevara Amasifuén, presidente del partido Acción Popular, evoca en este diálogo a Fernando Belaunde y la indignación con que hubiese reaccionado ante la sola sospecha de actos de corrupción por parte de legisladores acciopopulistas. El gobernador de Cajamarca reconoce que la investigación y el pedido fiscal de impedimento de salida contra seis legisladores de AP ha golpeado duramente la imagen y prestigio del partido.

¿En su condición presidente de Acción Popular, cómo ha tomado el pedido de la Fiscalía de impedimento de salida del país contra seis congresistas de su partido?

Considero que la Fiscalía está actuando dentro de sus atribuciones. Entiendo que esto está enmarcado dentro de un proceso de investigación preliminar. Por lo tanto, considero que los señores congresistas tienen que colaborar con esta investigación. Por supuesto, tiene que ser objetiva y respetar el debido proceso porque hay que tomar con precaución lo declarado por la señora López. Se tiene que corroborar lo dicho por ella.

Entre los investigados se encuentra Elvis Vergara, portavoz oficial de la bancada .

Es innegable que esta situación afecta de manera muy negativa a la bancada del partido, mas aún cuando el correligionario Elvis Vergara es vocero de la bancada. Tiene un impacto muy negativo, sin lugar a dudas. Lo he dicho en otras oportunidades. Lo que esta pasando afecta, además del partido, a la política nacional.

En ese sentido, Elvis Vergara, al igual que los otros implicados deberían solicitar la suspensión de su militancia mientra duren las investigaciones. ese es el camino correcto. Nosotros ya lo hemos solicitado al Comité Político. El congresista Juan Carlos Mori es el único que lo ha hecho.

Usted trató en su juventud a Fernando Belaunde. ¿Cómo hubiese él reaccionado ante esta situación de Los Niños?

El arquitecto Fernando Belaunde Terry estaría sumamente mortificado. Tengo la seguridad de que él los hubiera apartado del partido mientras dure la investigación. El Comité Político a tomado ese camino. El presidente Belaunde tenía un carácter fuerte. Él hubiera actuado de manera muy drástica. Reitero, mientras dure la investigación. Por que él era partidario siempre de respetar el debido proceso.

Se percibe que la reacción de la dirigencia partidaria frente a este caso es débil e indecisa ¿Comparte esta apreciación?

No. Es una apreciación que no se ajusta a la realidad. En el Comité Político, desde un comienzo , hemos deslindado públicamente de esta actuación porque contraviene los principios éticos y morales del partido. El problema es que, en este momento, no tenemos en el partido un Comité de Disciplina. Y eso es porque no tenemos un Comité Ejecutivo Nacional reconocido por el JNE. Eso no nos permite convocar a un plenario nacional con la participación de todas las dirigencias. De poder hacerlo tendríamos un Comité de Disciplina que se ocupe de este caso, conforme a los estatutos del partido. Por el momento estamos actuando a través del Comité Político.

Un comunicado con el logo de AP dio cuenta de la suspensión de la militancia de los seis congresistas en cuestión. Lo firma Edmundo del Águila como secretario general. ¿Lo avala?

Insisto. No tenemos dirigencia inscrita, reconocida por el JNE. Por lo tanto, ese comunicado no tiene sustento legal. Nosotros, como Comité Político ya hemos emplazado a los congresistas cuestionados a solicitar la suspensión de su militancia. Yo vuelvo a exhortarlos para que piden licencia al partido. Repito: el comunicado no tiene sustento legal. Lamentablemente, por diversas razones de desacuerdos internos, el JNE no ha reconocido su inscripción hasta ahora.

¿Está convencido de que el presidente Castillo culminará su mandato en el 2026?

Me considero un demócrata. Yo quisiera que el presidente y el Congreso lleguen al 2026, pero tal como están ambos poderes, enfrascados en un enfrentamiento permanente, eso puede hacer que la calle se adelante. A nivel nacional, sobre todo en Lima, hay escasez de combustibles. Se está incrementando el precio de los productos de primera necesidad . Igual ocurre en provincias. Por ejemplo acá, en Cajamarca, el proveedor más grande de gas doméstico anunció que habrá gas solo para unas cuantas semanas. Igual sucede con los fertilizantes. Al parecer, eso no lo ve el presidente ni lo ve en Congreso en Lima. Eso está incubando una posible convulsión social.

¿Que se vaya el presidente o se vayan todos, en qué posición se sitúa?

Yo no me quedo con ninguna. Para mí ambos deben terminar su período. Pero a la luz de los hechos se va a imponer que se vaya todos. No por mi deseo sino por una realidad: la calle ya se está calentando. Hay un viejo dicho que dice cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana.

