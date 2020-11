El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez, tiene todo listo para tomar la declaración del presidente Martín Vizcarra por la investigación en su contra debido a las presuntas coimas que habría recibido cuando fue gobernador regional de Moquegua a cambio de la licitación de obras públicas.

Fuentes de Correo en la Fiscalía afirmaron que la citación, programada para el martes 3 de noviembre a las 10 de la mañana, sigue en pie, a pesar de que el mandatario manifestara, el último viernes, que solicitará una “aclaración” a la Fiscal de la Nación en razón a que habría dos fiscalías de dos subsistemas distintos que indagan los mismos hechos: Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

“El presidente estaría abusando de su condición de alto dignatario. Cualquier ciudadano no tiene esa posibilidad. Está actuando fuera del proceso”, señalaron las fuentes a este diario.

Como se sabe, el fiscal anticorrupción Elmer Chirre abrió investigación “contra los que resulten responsables” por el pago de coimas por las mismas obras: Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

COMPETENCIA

Al respecto, el abogado penalista Rafael Chanjan sostuvo que el presidente no debería excusarse en el problema de las competencias para investigar su caso y no asistir a la diligencia programada por Juárez.

“El presidente no tendría porqué poner mayor obstáculo para rendir su manifestación ante el fiscal Juárez, quien es el único que lo investiga formalmente. El fiscal Chirre no lo ha citado ni incluido como investigado, No hay una doble citación”, indicó Chanjan.

Por su parte, César Nakazaki indicó que al parecer, el presidente Vizcarra no quisiera reconocer la competencia del fiscal Juárez.

Sin embargo, reparó en que hay que ver primero qué es lo quiere aclarar Vizcarra ante la fiscal de la Nación.