Durante una entrevista en el pódcast del Dr. Luis Noriega Hoces, Karla Tarazona y Christian Domínguez abordaron la posibilidad de tener otro hijo. En ese contexto, la conductora radial respondió de manera contundente.

Tarazona explicó que desea volver a ser madre porque siempre ha soñado con tener una hija. “ Siempre mi sueño ha sido tener una mujercita ”, comentó. No obstante, aclaró que solo le gustaría tener un hijo más y que, después de ello, “cerraría la fábrica”.

La pareja reveló que inicialmente no contemplaba volver a tener hijos, aunque esa postura fue cambiando con el tiempo. Asimismo, ambos explicaron por qué solo planean ampliar la familia con un bebé más.

“ Por un tema de responsabilidad, creo que solo tendría una y sería la última. Ya sería mi último suspiro ”, sostuvo Tarazona; mientras Domínguez agregó: “ En todo aspecto, es una responsabilidad enorme ”.

La conductora señaló que, si finalmente tienen un hijo, ambos podrán demostrar que son capaces de ofrecerle una familia estable.

“Creo que va a ser la gran oportunidad de también nosotros poder creer como familia porque en mi caso tengo mis hijos, un hogar disfuncional, aunque cuando uno se casa lo hace pensando que va a ser para toda la vida (...) Yo creo que esta va a ser la gran oportunidad de poder empezar de cero y poder llegar hasta el final y que esta niña pueda crecer en un hogar”, señaló.