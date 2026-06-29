Pablo Villanueva, conocido como ‘Melcochita’, acusó a Monserrat Seminario de no cumplir con llevar a sus hijas al colegio. En ese contexto, mostró el reporte de inasistencias que el centro educativo le hizo llegar y que corresponde a los meses de mayo y junio.

El sonero aseguró que se enteró de las ausencias de sus hijas a clases gracias a una de las menores. Tras conocer esa situación, pidió al colegio un reporte y comprobó las continuas inasistencias.

“ A las bebés no las manda al colegio, lo principal son los estudios para el futuro. La directora me ha dado un documento de sus inasistencias de mayo y junio. Una ha faltado 15 veces, la otra 26 veces y otra 28 días ”, señaló.

De acuerdo con ‘Melcochita’, Monserrat dejaría de llevar a sus hijas a clases porque no quiere levantarse temprano. Además, se mostró indignado con su expareja, a quien acusó de incumplir sus responsabilidades como madre.

En declaraciones a Magaly Medina, el cómico sostuvo que cumple con su rol como padre al asumir los gastos relacionados con la educación de sus hijas. En ese sentido, dijo sentirse indignado por lo ocurrido.

“ Eso me ha amargado, porque me pide 300 soles semanales para sus loncheras. Creo que hace que ellas falten a su colegio para que me sienta mal ”, manifestó el artista.

Asimismo, ‘Melcochita’ afirmó que todavía no ha abordado este asunto con Monserrat Seminario y detalló las razones.

“ No se le puede preguntar nada porque contesta cosas negativas y el colegio queda a 5 minutos de la casa. Incluso ella tiene mi carro para llevarlas ”, concluyó.