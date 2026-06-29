Mario Irivarren narró en el podcast ‘La Manada’ que se cruzó con su expareja, Alondra García Miró, en un restaurante, y explicó en diálogo con Laura Spoya y Gerardo Pe’ cómo fue el encuentro.

De acuerdo con el exchico reality, él llegó luego que la modelo, aunque no se acercó a ella pese a que estaban cerca. “ Yo estaba sentado en una mesa y estaba a cinco metros míos de espalda con su amiga cenando ”, manifestó.

Irivarren aseguró que optó por no acercarse a García Miró, al considerar que no era necesario. “ Fingí demencia ”, dijo, generando sorpresa e indignación entre sus compañeros.

El exchico reality aseguró que habría saludado a su expareja si la coincidencia se daba de manera natural. “ Si hubiera llegado y me la cruza, le saludo, pero pararme y decirle ‘Hola’ (no) ”, añadió.

Según su versión, Alondra no llegó a saludarlo, debido a que se encontraba de espaldas y él no sabe si ella notó que él se encontraba en el restaurante.

“ No hicimos contacto visual. Yo la he visto de espaldas. No tengo idea de que ella me haya visto ”, señaló Irivarren, quien tuvo una relación con la modelo años atrás en el programa ‘Combate’.