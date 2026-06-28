La reciente ruptura entre Pamela López y Paul Michael continúa dando de qué hablar en el mundo del espectáculo. Esta vez, la trujillana llamó la atención por las declaraciones que ofreció sobre el momento personal que atraviesa su expareja, con quien puso fin a su relación hace unos días.

Durante una entrevista con el portal ‘Show.pe’, la trujillana respondió si contempla una posible reconciliación con el cantante.

En ese marco, Pamela aludió al estado emocional de Paul y dejó entrever que la ruptura se habría producido por su falta de madurez emocional.

“ Que él pueda sanar porque tiene muchos temas, muchos traumas de su infancia, de sus cosas y espero que le vaya superbién en la vida. Paul no es una mala persona, sin embargo, siento que le falta madurar como a mí y tener esa sanación ”, indicó la influencer al ser consultada por su expareja.

Luego de ello, Pamela López prefirió no ahondar en sus sentimientos actuales hacia Paul Michael, aunque no descartó la posibilidad de mantener una relación cordial más adelante, como con otras exparejas.

“ Prefiero no responderte esa pregunta, porque creo que ya sería manosear el tema. No habrá un capítulo entre Paul y yo, si Dios lo permite, más adelante el capítulo será de buenos amigos, porque tengo exs que sí son mis amigos ”, agregó.

La influencer dio por finalizada su etapa sentimental con el cantante. Mientras tanto, Paul Michael aseguró en entrevista con Trome que su relación con López le otorgó mayor exposición en los medios.

“ Yo vengo trabajando en mi carrera, buscando oportunidades, y si la relación con Pamela me ayudó a tener más exposición, se lo agradezco de todo corazón ”, sostuvo el artista.