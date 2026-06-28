Luego de que surgieran especulaciones sobre su vida sentimental, Daniela Darcourt utilizó una transmisión en vivo para referirse al tema. La cantante aclaró cuál es su situación actual y respondió a los rumores que circularon en las últimas semanas.

La salsera aseguró que, por ahora, no está enfocada en iniciar una relación sentimental. En cambio, prefiere dedicar su tiempo a su desarrollo personal, su carrera artística y los proyectos que tiene en marcha.

En una transmisión en vivo en TikTok, Daniela respondió a las versiones que la vuelven a vincular con Waldir y otros integrantes del medio artístico. Asimismo, pidió que dejen de especular sobre su vida amorosa.

La cercanía que ambos mostraron en algunas presentaciones alimentó las especulaciones sobre una presunta reconciliación. Pese a ello, la artista fue enfática al descartar cualquier posibilidad de haber retomado su relación con Waldir Felipa.

Con un mensaje contundente, la cantante negó tener interés en comenzar una relación sentimental y sostuvo que, de haber alguna novedad en su vida amorosa, será ella quien la dé a conocer.

“ No quiero saber nada de los hombres. Déjenme quieta. Suficiente estrés tengo en mi vida como para sumarle otro más. Aparte esas son... esas cosas mentirosas que se sientan aquí a tu ladito... Cuando esté en una relación créanme que yo se los voy a decir. Me tienen un poquito cansada enmarietándome con todo el mundo, basta. Estoy soltera ”, expresó la salsera.