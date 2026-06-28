Carol Reali continúa compartiendo en su cuenta de Instagram distintos momentos de esta nueva etapa de su vida. El último sábado 27 de junio, la brasileña conocida como ‘Cachaza’, publicó el preciso instante en que descubrió que se convertiría en madre por primera vez.

En el video, la brasileña aparece visiblemente nerviosa antes de realizarse una prueba de embarazo en el baño de su departamento. Mientras espera el resultado, sonríe y se pregunta si realmente estará embarazada, luego de varias semanas de retraso.

Pese a la incertidumbre, ‘Cachaza’ dejó en claro que, si la prueba daba negativo, continuaría en la búsqueda de un bebé junto a su pareja, André Bankoff.

Al confirmar que se convertiría en madre por primera vez, Carol quedó completamente sorprendida y confesó que sintió una mezcla de alegría, miedo y emoción. La prueba indicó que tenía más de tres semanas de gestación.

“ Este instante transformó todo dentro de mí. En un segundo pasé del llanto a la risa, de la incertidumbre a la felicidad. Es el inicio de algo maravilloso, y ahora estoy lista para abrazar esta nueva etapa de mi vida con el corazón abierto “, escribió la exchica reality.

Rafael Cardozo tras enterarse que ‘Cachaza’ está embarazada: Toda la gente me critica, no quiero tener nada en su vida

Rafael Cardozo señaló que la noticia del embarazo de su expareja, Carol Reali, lo tomó por sorpresa. Sin embargo, expresó sus buenos deseos para ella en esta nueva etapa como futura madre.

“La gente me está molestando y todos me escriben, me critican, me dicen: ‘Ya ves, encontró un hombre de verdad’. Yo ni me meto, es una relación de dos; imagínate a un ex opinando. Que sea feliz en su vida y con su pareja”, declaró para ‘Amor y Fuego’.

Asimismo, Rafael indicó que durante los doce años de relación que mantuvo con Cachaza nunca abordaron la posibilidad de tener un hijo.

“Nosotros no hablamos de tener un hijo, pero seguro que lo habrá hablado con él, lo estaban buscando. ¿Qué puedo decir? Feliz por ella, por su familia... Cachaza es una excelente persona”, añadió.

Cardozo expresó su deseo de que no se le siga vinculando con Cachaza, al remarcar que ambos han tomado caminos distintos y que cada uno continúa con su vida de forma independiente.

“Lo que más me impresionó es que toda la gente me critica. Todo lo que le pasa es culpa mía: terminamos por culpa mía, ella encontró a otro hombre por culpa mía, ahora se embarazó y va a ser por culpa mía”, manifestó.

“Ya no tengo nada que ver con ella hace tres años. No somos amigos, no creo en la amistad de los ex. No quiero tener nada en su vida”, enfatizó.

Posteriormente, el exchico reality reveló que busca estabilidad emocional y que le gustaría tener una pareja formal con la intención de casarse una sola vez en su vida.

“Estoy haciendo las cosas con calma y bien hechas. Si esto (de casarse) no ha pasado hasta el momento, ya teniendo 42 años, es simplemente porque aún no ha llegado la persona correcta”, señaló.