Magaly Medina y su esposo, el notario Alfredo Zambrano, viajaron a Cajamarca para participar en las actividades de la feria de San Juan Bautista 2026. Sin embargo, al retirarse de la plaza de toros de la provincia de Chota, la presentadora protagonizó un momento incómodo luego de que le cayera cerveza sobre el hombro izquierdo y parte del cabello.

Un video difundido por el portal Instarándula muestra la reacción de la conductora al percatarse de lo ocurrido.

“¡Ay, me vaciaron algo!”, expresó inicialmente. Instantes después añadió: “Alguien me vació cerveza”. El hecho ocurrió mientras abandonaba el recinto.

Antes de ingresar al evento, Medina manifestó su entusiasmo por regresar a Cajamarca y anunció que aprovecharía su estadía para realizar turismo.

“Me encanta Cajamarca. Es la segunda vez que vengo. La vez pasada vine para ver a Andrés [Roca Rey], hace como diez años, creo. También estuve dos veces en Cajabamba. Me quedo hasta el lunes y espero hacer un poco de turismo”, declaró a RTV Chota.