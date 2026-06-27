El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, confirmó que su organización política integrará un bloque parlamentario junto al Partido Cívico Obras y Ahora Nación. En declaraciones para RPP, Sánchez indicó que las tres agrupaciones ya mantienen coordinaciones para impulsar una agenda legislativa común con la que buscan responder a las decisiones adoptadas por la actual mayoría del Congreso.

Asimismo, explicó que este bloque representa una respuesta frente a la situación que atraviesa el país desde el Parlamento y anunció que trabajarán para derogar las denominadas “leyes procrimen”.

“Absolutamente es un bloque importante de resistencia democrática y que creemos que va bien, se consolida. Hay una agenda parlamentaria en discusión. El Perú necesita derogar las leyes procrimen”, señaló Sánchez.

Rechaza dictamen sobre el fuero militar policial

Durante su pronunciamiento, el también exministro expresó su rechazo al dictamen aprobado por el Congreso que dispone que los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas sean investigados exclusivamente por el fuero militar policial cuando los presuntos delitos se cometan en el ejercicio de sus funciones. Consideró que este tipo de medidas afecta el sistema democrático.

En esa línea, atribuyó estas decisiones a la mayoría parlamentaria y cuestionó la influencia que, según afirmó, ejerce Keiko Fujimori dentro del escenario político nacional.

“Todo eso no le hace bien a la democracia. Sabemos de dónde viene, del gobierno parlamentario, de la señora ‘K’, y que precisamente nosotros nos organizamos como una respuesta en oposición a esta mirada autoritaria que hay en el Perú”, sostuvo.

Respecto a la denuncia penal presentada por un personero legal alterno de Juntos por el Perú contra José María Balcázar, Keiko Fujimori y otros por presuntos delitos electorales relacionados con el voto de los peruanos residentes en el extranjero, Sánchez indicó que aún no había recibido información sobre ese caso.

No obstante, precisó que en las próximas horas revisará el contenido de la denuncia para conocer los hechos expuestos antes de emitir una posición sobre el proceso.