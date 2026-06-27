Después de más de tres décadas, el Perú volvió a dar inicio a una nueva etapa legislativa con el retorno del sistema bicameral.

Ayer se produjo la entrega de credenciales a los 130 diputados electos para el periodo 2026-2031, lo que marca un hito en la historia política reciente del país y oficializó la conformación de la Cámara Baja, que acompañará al Senado dentro del nuevo Congreso de la República. No obstante, el optimismo de lo que puede ser su labor se ve eclipsado por los antecedentes de más de un representante.

A detalle

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) inició la ceremonia de entrega de credenciales con un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos registrados en Venezuela.

Posteriormente, el presidente del JNE, Roberto Burneo, dirigió un mensaje a los diputados electos sobre la responsabilidad que asumirán dentro del nuevo escenario político.

“La confianza ciudadana constituye uno de los activos más valiosos de la democracia y, además, conservarla exige actuar con ética, rendir cuentas, respetar a las instituciones y ejercer la función parlamentaria pensando siempre en el interés general por encima de cualquier interés particular”, señaló Burneo.

Luego se dictó la conformación de la nueva Cámara de Diputados, distribuida entre seis organizaciones políticas que superaron la valla electoral.

Fuerza Popular (FP) será la primera fuerza parlamentaria con 41 escaños, seguida por Juntos por el Perú (JP) con 32 representantes.

Por su parte, el Partido del Buen Gobierno (PBG) ocupará 18 curules, Renovación Popular (RP) contará con 15, el Partido Cívico Obras tendrá 14 integrantes y Ahora Nación (AN) completa la cámara con 10 miembros.

Extremos

Pero como anticipamos, algunos electos tienen un perfil que no genera confianza. Levantando el puño izquierdo, la diputada Yenifer Paredes de JP recibió sus credenciales tras obtener 72,450 votos, la más votada de su partido.

Paredes es cuñada del golpista Pedro Castillo y estuvo con prisión preventiva por el caso Anguía en 2022, que apunta a un presunto favorecimiento ilegal a empresas de fachada mediante licitaciones públicas fraudulentas de obras de saneamiento en Cajamarca.

En enero de 2026, el Poder Judicial resolvió ampliar por 18 meses la investigación preparatoria por este hecho.

Otro personaje controversial es el diputado César Tito Rojas, también de JP, quien figura como miembro fundador del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), que fue disuelto en 2024 por sus vínculos con la agrupación terrorista Sendero Luminoso.

Le sigue el diputado Remigio Condori, quien también levantó el puño, y registra al menos cinco sentencias por violencia familiar, según el portal Epicentro. También es de JP.

Entre tanto, Dina Hancco, de Obras, registra una sentencia por contrabando con pena suspendida en su hoja de vida presentada al JNE.

Hancco ha sido vinculada al etnocacerista y al asesino de policías Antauro Humala.

Tito, Remigio y Hancco fueron electos por Puno y durante su proclamación recibieron arengas como “Puno es el Perú”.

Más votados

De otro lado, el coronel en retiro de la Policía, Harvey Colchado, obtuvo 143,244 votos con Ahora Nación. Fue el más votado.

Colchado fue coordinador del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, pero fue muy cuestionado por haberse convertido en un policía con claros intereses de persecución política.

Fue pasado al retiro por su institución luego del abusivo allanamiento a la casa de Dina Boluarte.

Luego le sigue Norma Yarrow, que obtuvo 126 370 votos por Renovación Popular.

Durante la entrega de credenciales protagonizó uno de los momentos más comentados de la ceremonia al evitar fotografiarse junto a Burneo.

“No puedo posar para una foto con un representante del JNE, después de unos comicios tan cuestionados. La coherencia entre lo que pienso, digo y hago es innegociable”, escribió en X.

Finalmente, Indira Huillca ocupó el tercer lugar entre los diputados electos con mayor votación al alcanzar 92,985 votos por Ahora Nación.

La radical dirigente de izquierda volverá al Parlamento luego de haber ocupado un escaño en el Congreso entre 2016 y 2019, cuando integró la bancada del Frente Amplio.

“Tenemos como bancada la prioridad de revisar las leyes ‘procrimen’. En mi caso particular también será la defensa de los derechos de mujeres”, explicó a Correo.