El partido político Juntos por el Perú (JP), que postuló a Roberto Sánchez a la presidencia, presentó una denuncia penal contra cuatro autoridades y otros en el marco del proceso electoral.

La agrupación les atribuye hasta cinco delitos: organización criminal, atentados contra el derecho de sufragio, perturbación o impedimento de proceso electoral, y abuso de autoridad y omisión de actos funcionales en concurso real.

De ripley

Los denunciados son el encargado de la Presidencia, José María Balcázar; el canciller Carlos Pareja; el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, y su antecesor, Piero Corvetto.

Asimismo, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que lo aventaja por más de 40 mil votos en el conteo de la ONPE, fue incluida en la denuncia por su aparente condición de “instigadora y beneficiaria directa” de esta supuesta “organización criminal”. No es la única a la que se le atribuye un rol específico.

JP sostiene que Corvetto fue el “autor directo de fraude tecnológico”, que Burneo incurrió en la “omisión de funciones en el control de riesgos advertidos” y, finalmente, que el actual Jefe de Estado cometió una “omisión impropia e infracción de deber”.

En este contexto, Sánchez compartió una fotografía junto a Ricardo Belmont y Alfonso López-Chau, excandidatos presidenciales de Obras y Ahora Nación, respectivamente, para reafirmar la unión del grupo.

“Nuestra alianza Parlamentaria para refundar el Perú se mantiene sólida. La crisis democrática e institucional que vive nuestra patria no permite divisiones”, escribió vía Facebook.