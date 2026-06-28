Paolo Hurtado logró recuperar la confianza de su esposa, Rosa Fuentes, luego de haberle sido infiel con Jossmery Toledo. En declaraciones a ‘Amor y Fuego’, el futbolista admitió su error y contó que decidió acudir a terapia para afrontar las consecuencias de lo ocurrido.

El futbolista reconoció que reconstruir su relación con su esposa ha sido un camino difícil. Sin embargo, sostuvo que hoy mantienen una familia más unida. “ Siempre es difícil, hasta el día de hoy, el amor siempre se tiene que demostrar porque le hice daño ”, expresó.

Durante una entrevista con ‘Amor y Fuego’, Hurtado habló sobre el romance que mantuvo con Toledo y admitió que se equivocó. Además, reveló que asistir a terapia fue clave para recuperar a su familia. “ Las decisiones que tomé en ese momento no fueron buenas, casi pierdo a Rosa (...) el tema de la psicóloga ha sido importante para recuperar a mi familia ”, sostuvo.

Actualmente, el ‘Caballito’ asegura que ese episodio quedó atrás y no escatimó elogios hacia su esposa. El futbolista la calificó como una mujer “valiente”, al considerar que sigue siendo objeto de críticas por haber decidido darle una segunda oportunidad.

“ Eso es cosa del pasado, me siento tranquilo y me siento feliz. Hago la vida de padre y esposo y ella vive tranquila en esos momentos por cómo me estoy comportando ”, indicó.

Fuentes también fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y confirmó que decidió darse una nueva oportunidad con Paolo Hurtado. No obstante, dejó claro que esta será la última y aseguró que el futbolista es plenamente consciente de ello.

“ Sí, las cosas han cambiado a estas alturas. Hemos decidido continuar con nuestro matrimonio luego de bastante tiempo separados. Ya lo sabe bien clarito ”, expresó.