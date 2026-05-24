El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizará hoy, desde las 8 de la noche, el debate entre los equipos técnicos de Keiko Fujimori (Fuerza Popular–FP) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú–JP).

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Los representantes de ambas agrupaciones participarán en una jornada de aproximadamente una hora y 40 minutos, dividida en seis bloques temáticos.

En este cara a cara, que será conducido por los periodistas Ricardo Alva y Fátima Chávez, se abordarán temas como reforma del Estado, juventud y deportes, agricultura y medioambiente, infraestructura, economía y generación de empleo, y salud.

Tras el sorteo oficial, se determinó el orden de participación y se estableció que Juntos por el Perú será la organización política encargada de abrir las exposiciones en el primer bloque.

Cabe mencionar que este debate se realizará en la sede del JNE, en Jesús María, y podrá verse por TV Perú y las plataformas digitales del ente electoral.

Equipos. Hasta el cierre de esta edición, ninguna agrupación había confirmado a sus voceros en el debate; sin embargo, ya se barajan algunos nombres.

Por el lado de JP figurarían el exministro de Economía Pedro Francke, el economista Óscar Dancourt, el analista político Sinesio López, los exministros Rosendo Serna, Hernando Cevallos y Anahí Durand.

También aparecen Manuel Rodríguez Cuadros, con experiencia en representación internacional, y el exfiscal José Domingo Pérez.

En tanto, en Fuerza Popular se perfilan el exministro de Economía Luis Carranza, quien ya integró el equipo técnico de Fujimori durante la campaña presidencial de 2021, y el actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien asumiría los temas vinculados a seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado.