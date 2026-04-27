El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció las fechas clave del cronograma electoral de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, proceso que terminará el domingo 4 de octubre con la elección de gobernadores regionales, alcaldes y regidores en todo el país.

En la etapa de candidaturas y elecciones primarias, el 9 de abril venció el plazo para que las organizaciones políticas entreguen sus candidaturas finales a la ONPE.

Lo que continúa ahora son las elecciones primarias que se realizarán el 17 de mayo bajo las modalidades a) y b) del artículo 24 de la Ley de Organizaciones Políticas, así como la elección de delegados por parte de los afiliados, correspondiente a la modalidad c).

El 1 de junio se proclamarán los resultados de las primarias.

ETAPA DE INSCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN FINAL

En esta etapa, el 6 de junio se aprobará el padrón electoral definitivo y el 16 de junio vence el plazo para la presentación de fórmulas y listas de candidatos.

El 26 de julio, la ONPE realizará el sorteo de miembros de mesa. El 5 de agosto se publicarán las listas admitidas y vencerá el plazo para renuncias y retiros de listas.

El 20 de agosto los Jurados Electorales Especiales resolverán tachas y exclusiones en primera instancia, y el 5 de setiembre quedarán inscritas las candidaturas definitivas.

Para terminar, el domingo 4 de octubre de 2026 serán las Elecciones Regionales y Municipales 2026, en las que la ciudadanía elegirá a gobernadores regionales, alcaldes y regidores.