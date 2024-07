La lideresa del partido político Fuerza Popular, Keiko Fujimori, confirmó hoy que su padre Alberto Fujimori postulará a la Presidencia de la República en las próximas elecciones de 2026. Al respecto, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, explicó que el exmandatario no tiene posibilidad de postular, ya que el indulto humanitario que se le fue otorgado, no eliminó su responsabilidad penal.

“Con todo el respeto que me merece el expresidente Alberto Fujimori y su partido, yo soy de opinión en que no está en posibilidad de postular porque el indulto le ha perdonado el cumplimiento del resto de la pena, que se encontraba pendiente, y ha sido por razones humanitarias; pero no ha eliminado su responsabilidad penal ni el mismo carácter de la condena y, por lo tanto, se encuentra en curso dentro de impedimentos para postular”, expresó en una entrevista para Canal N.

El expresidente del TC informó que el Jurado Nacional de Elecciones será el ente encargado de tener la última palabra. “La autoridad electoral podrá rechazar esa candidatura o en todo caso, de admitirla, la misma podrá ser objeto de una observación por parte de más candidatos o fuerzas políticas. A la larga, la última palabra la tendrá el Jurado Nacional de Elecciones”, precisó.

Sobre si el Poder Judicial debería pronunciarse respecto a la candidatura de Alberto Fujimori, Blume señaló que solo es de competencia del jurado nacional. “No, porque esto es competencia de la justicia electoral. No olvidarnos que toda la problemática electoral, las inscripciones, impugnaciones, resoluciones a las mismas y definición de quienes son o no candidatos está en manos del Jurado Nacional de Elecciones”, dijo.





Indulto a Fujimori

Como se conoce, el expresidente Alberto Fujimori salió de prisión a fines del 2023, luego de que el Tribunal Constitucional de Perú ordenara su libertad inmediata.

Su salida de prisión ocurrió debido a que la sentencia del alto tribunal ratifica a un fallo anterior de la misma corte, emitido en marzo de 2022, en el que se restituían los efectos del indulto humanitario otorgado a Fujimori en diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Ernesto Blume analizó que dicho indulto no borra los antecedentes a Alberto Fujimori. “El indulto es el perdón del resto de la pena que se encuentra pendiente y, por lo tanto, libera de la obligación de cumplir el resto de la pena pendiente, pero, desde mi punto de vista, no convierte a ese condenado en inocente ni borra sus antecedentes, ni constituye una rehabilitación plena que lo habilite a postular”, dijo.

El magistrado continuó: “A mí me parece incongruente que, por un lado, se le indulte a un ciudadano por razones humanitarias y luego este ciudadano este postulando a la presidencia de la República cuando tiene ese impedimento y cuando se supone que para esa postulación se requiere un estado óptimo de salud, entonces no resultada coherente”, expreso.





